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نائب محافظ البنك المركزي يكشف لمصراوي تفاصيل قرض صندوق النقد الجديد

06:22 م الأحد 26 أبريل 2020
نائب محافظ البنك المركزي يكشف لمصراوي تفاصيل قرض صندوق النقد الجديد

رامي أبوالنجا، نائب محافظ البنك المركزي

كتبت- منال المصري:

قال رامي أبوالنجا، نائب محافظ البنك المركزي، في تصريحات خاصة لمصراوي، إن الحزمة التمويلية الجديدة التي طلبتها مصر من صندوق النقد الدولي تنقسم إلى شقين، أولهما عاجل وهو ما يعرف بأداة التمويل السريع "RFI".

"هذه الأداة توفر لمصر الحصول على تمويل سريع، وهو حق لمصر نظرا لمؤشراتها الاقتصادية الجيدة بما يسمح لها بالحصول على حصة تمويلية سيحددها الصندوق وفقا لحسابات معينة، حيث أن من حق أي دولة عضوة في الصندوق الحصول على هذا التمويل"، بحسب ما قاله أبوالنجا.

وأوضح أن قيمة التمويل الذي ستحصل عليه مصر وفق هذه الأداة يقوم صندوق النقد الدولي بتحديدها لكل دولة بناء على طريقة محاسبية محددة لكل دولة ويتم سدادها على آجال متوسطة المدة.

وتوقع دخول هذا التمويل وفق هذه الأداة بشكل سريع فى غضون الأسابيع القادمة.

وأضاف أبوالنجا أن الشق الثاني من الحزمة التمويلية، هو عبارة عن برنامج يعرف باتفاق الاستعداد الائتماني، "وهو برنامج متاح لمصر الدخول فيه سريعا نظرا لنجاحاتها فى برنامج الإصلاح الاقتصادي".

وقال إن "هذا الاتفاق مدته عام واحد، وهو يتطلب الحفاظ على مكتسبات الإصلاح الاقتصادي، وهو الأمر الذى يحدث فعليا من قبل الدولة المصرية حيث تسير مصر في برنامج الإصلاح وحققت فيه تقدما إيجابيا كبيرا ".

وأوضح أن مفاوضات الاتفاق على هذا البرنامج تسير بشكل جيد، وأنه من المتوقع التوقيع على البرنامج مع صندوق النقد الدولي خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وسيتم صرفه مباشرة عقب الاتفاق على دفعة مقدمة ثم تليها دفعة أخرى أو دفعتين خلال مدة البرنامج، وهي سنة واحدة، حسب ما تسفر عنه المفاوضات.

وأكد أبوالنجا أن قيمة التمويل في برنامج اتفاق الاستعداد الائتماني لم يتم تحديدها حتى الآن، وسيتم الاتفاق عليها أثناء المفاوضات مع الصندوق.

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