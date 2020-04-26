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تعرف على أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الأحد 26-4-2020

01:20 م الأحد 26 أبريل 2020
تعرف على أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الأحد 26-4-2020

أسعار الذهب

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار الذهب في السوق المحلي، خلال تعاملات اليوم الأحد، عند نفس مستوياتها أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل اليوم 752 جنيها، وهو نفس سعر أمس.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم إلى 645 جنيها، وعيار 24 إلى 859 جنيها، والجنيه الذهب إلى 6016 جنيها.

واليوم عطلة رسمية في البورصات العالمية.

أسعار الذهب الذهب عيار18 عيار24 عيار21

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