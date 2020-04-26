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"قطونيل" تقرر وقف إعلان "ابن الجيران" قبل اجتماع قرار "الأعلى للإعلام"

12:40 م الأحد 26 أبريل 2020
"قطونيل" تقرر وقف إعلان "ابن الجيران" قبل اجتماع قرار "الأعلى للإعلام"

اعلان قطونيل

كتب - علاء حجاج:

جاء في بيان لشركة قطونيل، اليوم الأحد، أن الشركة قررت وقف إعلانها الأخير الذي بدأت إذاعته مع بداية شهر رمضان، والذي أثار حالة من الجدل ومطالبات بوقفه.

وأضافت الشركة في البيان الذي حصل مصراوي على نسخة منه: "تماشيا مع ما أثير من ضجة حول إعلان قطونيل الأخير (ابن الجيران)، ونظرا لأننا دائما ما نأخذ في الاعتبار أذواق المشاهدين على ما نقدمه من مادة إعلانية للترويج لمنتجاتنا ولوقف الجدل وإرضاء السادة المشاهدين في مصر، قررنا وقف عرض الإعلان لأجل غير مسمى على جميع الفضائيات المصرية".

كان الإعلان الذي ظهرت فيه الفنانة ميس حمدان أثار جدلا واسعا في الأيام الأخيرة، كما أن المجلس الأعلى للإعلام من المقرر أن يصدر قرارا بخصوص هذا الإعلان في اجتماعه اليوم.

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