بحصة 37%.. مصر الدولة الأولى بالمنطقة جذبًا لتمويلات الشركات الناشئة

كتب - علاء حجاج:

حافظت مصر على المركز الأول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث عدد الصفقات التمويلية والاستثمارية الموجهة للشركات الناشئة بالمنطقة خلال الربع الأول من العام الجاري، وفقاً للتقرير الصادر عن مؤسسة ماجنيت.

وأوضح التقرير أن مصر استحوذت على أكبر عدد من الصفقات بنسبة 37٪ من إجمالي الصفقات بالمنطقة.

ووفقا للتقرير، ارتفع حجم التمويل المعلن عنه للشركات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال الربع الأول من العام الجاري 2% مقارنة بنفس الفترة من عام 2019 ليصل إلى 277 مليون دولار في 108 من المشاريع والشركات الناشئة في المنطقة خلال تلك الفترة.

وقالت هالة الجوهري، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، إن الهيئة تضع محور ريادة الأعمال في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ضمن أولوياتها الاستراتيجية وأجندة أعمالها.

وأضافت في بيان صحفي اليوم الأحد أن الهيئة تستهدف تعزيز وضع مصر على الخريطة العالمية لريادة الأعمال والإبداع التكنولوجي من خلال مضاعفة عدد الشركات العاملة في هذا المجال في مصر وعقد المزيد من الشراكات المحلية والإقليمية والدولية بهدف تشجيع الاستثمار في الشركات الناشئة المصرية وجذب رؤوس الأموال والتمويلات إليها.

وجاء في تقرير خاص أيضاً عن مصر، نشرته وحدة أبحاث شركة ماجنيت MAGNiTT Intelligence عبر موقعها الإلكتروني، أن مناخ وبيئة أعمال الشركات الناشئة في مصر أصبح من أفضل الأسواق بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأرجع التقرير الاهتمام المتزايد ونشاط الاستثمار في مجال الشركات الناشئة في مصر لعدة عوامل من ضمنها توافر المبادرات الحكومية والخاصة مثل مبادرة البنك المركزي المصري بقيمة مليار جنيه للاستثمار بقطاع التكنولوجيا المالية، وكذلك مبادرة البنك التجاري الدولي لتأسيس أول شركة استثمار رأس مال مُخاطر في مصر في مجال تمويل الشركات الناشئة بالتكنولوجيا المالية والجيل الجديد من منصات الخدمات المالية، وأخيراً الشراكة بين StartupBootcamp وصندوق Pride Capital لإطلاق برنامج StartupBootcamp FinTech بالقاهرة.

وألقى التقرير الضوء أيضاً على المزايا المتعددة التي تتمتع بها مصر في هذا المجال ومن ضمنها الدعم الحكومي المتزايد بجانب تخطى عدد سكانها حاجز الـ 100 مليون نسمة وهو ما يمثل 17٪ من إجمالي عدد السكان بالمنطقة مما يوفر سوقاً كبيراً لرواد الأعمال، وذلك بالإضافة إلى اتجاه العديد من الطلبة والمهنيين بشكل متزايد نحو ريادة الأعمال بغية اغتنام الفرص التي يوفرها هذا السوق والذي وصفه التقرير بـ "سريع التطور".

كما أشاد التقرير بحركة المستثمرين واهتمام رأس المال المخاطر بالشركات الناشئة المصرية عام 2019 وازدياد عدد الكيانات المستثمرة بنسب غير مسبوقة عن أي وقت ومضى، حيث ضخ 52 كيانا استثماريا معظمهم من خارج مصر استثمارات وعقد صفقات جديدة في الشركات الناشئة المحلية.