البنك الزراعي يصرف غدًا منحة الـ500 جنيه للمتخلفين عن المرحلة الأولى

كتبت- منال المصري:

قال علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، إن فروع البنك المنتشرة على مستوى الجمهورية تبدأ غدا الأحد صرف منحة الـ 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة المتخلفة عن موعد الصرف الماضي والتي تضررت من أزمة فيروس كورونا المستجد مع اتخاذ كافة الإجراءات لتسهيل الصرف عليهم منعا للتكدس في الفروع والوقاية من الفيروس.

وقال فاروق لمصراوي إن فروع البنك الزراعي صرفت حتى الآن لعدد 250 ألف عميل على مدار 4 أيام متتالية بداية من خلال فروع البنك المنتشرة في قرى ونجوع ومحافظات مصر المختلفة.

وبحسب فاروق فإن العميل سيصله رسالة بموعد الصرف، ويتعين عليه الحضور إلى البنك بعد استلامه الرسالة بأصل الرقم القومي وكذلك صورة له، وسيلم البنك بطاقة ميزة للعميل لتدعيم الشمول المالي.

وذكر أن على المواطن أن يتوجه في الموعد المحدد له إلى أقرب فرع من فروع البنك الزراعي المتوافرة في جميع أنحاء الجمهورية، والتي يصل عددها إلى أكثر من ألف فرع لصرف المنحة، وذلك وفقا لمكان الإقامة الخاص بالمواطن.

وكان البنك الزراعي اتخذ مع بدء صرف منحة الـ 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة، حزمة من الإجراءات التنظيمية للتسهيل على العملاء في صرف المنحة للحفاظ على سلامتهم وسلامة الموظفين، وتجنب التكدس والزحام داخل أو خارج فروع البنك للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأتاح البنك استراحات وخيما ومقاعد أمام الفروع، وكانت هذه المقاعد على مسافات متباعدة منعا للتقارب من أجل الحفاظ على سلامة العملاء الصحية، وتنظيم دخولهم للفرع للعملاء.

كما وزع البنك كمامات وقفازات بلاستيكية على جميع العملاء، بجانب توفير المطهرات اللازمة بغرض التعقيم ضمن الإجراءات الاحترازية للبنك للوقاية من فيروس كورونا.

وأعد البنك كذلك سيارات متنقلة على نفقته بهدف نقل بعض العملاء من الفروع المزدحمة للفروع الأقل كثافة لصرف المنحة ثم عودتهم مرة أخرى لأماكنهم بهدف التسهيل على العملاء صرف المنحة في أسرع وقت ومجهود.

كما ذهب موظفو البنك لمعهد الأورام لتسليم المنحة وكارت ميزة المدفوع مقدما لأحد المرضى المستحقين.