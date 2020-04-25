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في أسبوع الانهيار.. البترول يتراجع 24% والخام الأمريكي ينخفض 7%

09:34 ص السبت 25 أبريل 2020
في أسبوع الانهيار.. البترول يتراجع 24% والخام الأمريكي ينخفض 7%

أسعار النفط

القاهرة- وكالات:

ارتفع النفط أمس الجمعة، لكنه ظل على تراجع أسبوعي، وهو ثامن هبوط في تسعة أسابيع، إذ لم تتمكن تخفيضات الإنتاج العالمية من مواكبة الانهيار في الطلب الناجم عن جائحة فيروس كورونا، بحسب وكالة رويترز.

وانتعشت العقود الآجلة للخام في وقت متأخر من الجلسة بعد أن أظهرت أرقام منصات الحفر الأمريكية أن المنتجين قلصوا نشاط الحفر بشكل حاد.

وجرت تسوية العقود الآجلة لبرنت على ارتفاع 11 سنتا، بما يعادل 0.5%، عند 21.44 دولار للبرميل، في حين زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 44 سنتا، أو 2.7%، لتجري تسويته عند 16.94 دولارا للبرميل. وسجل النفط ثالث أسبوع على التوالي من الهبوط، إذ أنهى برنت على خسارة 24% وأغلق غرب تكساس الوسيط الأمريكي على انخفاض بنحو 7%.

ونزلت أسعار الخام الأمريكي إلى أقل من الصفر يوم الاثنين لأول مرة على الإطلاق، وهبط خام القياس العالمي برنت إلى أدنى مستوياته في عشرين عاما. ويبيع المستثمرون النفط بضراوة منذ أوائل مارس، إذ انهار الطلب بنسبة 30 بالمئة بسبب جائحة فيروس كورونا.

ويتوقع متعاملون عالميون في النفط انخفاض الطلب عن الإمدادات لشهور بسبب الاضراب الاقتصادي الناجم عن كورونا. والمنتجون ربما لا يخفضون الإنتاج سريعا أو بالعمق الكافي لدعم الأسعار.

أسعار النفط الخام الأمريكي فيروس كورونا

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