مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع
نيويورك (د ب أ)
أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية يوم الجمعة على ارتفاع.
وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التداول مرتفعا 1ر256 نقطة، أو 09ر1%، ليصل إلى 36ر23771 نقطة.
وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 8ر38 نقطة، أو 39ر1%،ليصل إلى 6ر2836 نقطة.
وأضاف مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 77ر139 نقطة ، أو 65ر1% ، ليصل إلى 52ر8634 نقطة.
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