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مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع

01:33 ص السبت 25 أبريل 2020
مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع

بورصة وول ستريت الأمريكية

نيويورك (د ب أ)

أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية يوم الجمعة على ارتفاع.

وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التداول مرتفعا 1ر256 نقطة، أو 09ر1%، ليصل إلى 36ر23771 نقطة.

وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 8ر38 نقطة، أو 39ر1%،ليصل إلى 6ر2836 نقطة.

وأضاف مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 77ر139 نقطة ، أو 65ر1% ، ليصل إلى 52ر8634 نقطة.

بورصة وول ستريت مؤشر داو جونز الأسهم الرئيسية

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