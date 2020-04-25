مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع

نيويورك (د ب أ)

أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية يوم الجمعة على ارتفاع.

وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التداول مرتفعا 1ر256 نقطة، أو 09ر1%، ليصل إلى 36ر23771 نقطة.

وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 8ر38 نقطة، أو 39ر1%،ليصل إلى 6ر2836 نقطة.

وأضاف مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 77ر139 نقطة ، أو 65ر1% ، ليصل إلى 52ر8634 نقطة.