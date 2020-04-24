بنك ناصر يمول شراء كمبيوتر للمتدربين ببرامج وزارة الاتصالات

كتب - علاء حجاج:

وقع المعهد القومي للاتصالات وبنك ناصر الاجتماعي، بروتوكول تعاون، لإطلاق مبادرة جديدة تحت عنوان "شباب مصر الرقمية" لإتاحة قروض ميسرة لتمويل أجهزة الحاسب الآلي المحمول للمتدربين الملتحقين ببرامج التدريب المختلفة بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وقع البروتوكول إيمان عاشور مدير المعهد القومي للاتصالات، وشريف فاروق نائب رئيـس مجلس إدارة والعضو المنتدب لبنك ناصر الاجتماعي. وتبلغ مدة العمل بالبروتوكول عام واحد، بحسب بيان من الوزارة اليوم الجمعة.

وشهد التوقيع نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، وعمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عبر تقنية الفيديو كونفرنس.

وقالت نيفين القباج إن توقيع البروتوكول يأتي في إطار سعي البنك إلى تعزيز التعاون مع المعهد وترسيخ الدور المجتمعي الذي يقوم به البنك للوصول بخدماته إلى كافة فئات المجتمع.

وأوضحت الوزيرة، أنه سبق وتم التعاون بين البنك والمعهد القومي للاتصالات من خلال مبادرة وظيفة تك للتدريب التشغيلي والتي تهدف الى رفع كفاءة الخريجين وتدريبهم كذلك ضمان الحصول على وظيفة مناسبة بحد أدنى للدخل عن طريق تمويل تكلفة التدريب بقرض حسن من البنك على أن يتم سداد الأقساط من الراتب الذى يحصل علية الخريج بعد تشغيله بالفعل.

وقال عمرو طلعت، إن هذه المبادرة تأتي تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي تسعى الى تيسير كافة السبل والاجراءات التي تحقق التحول الرقمي في قطاعات الدولة المختلفة بالتعاون بين كافة الوزارات.

وأشار الوزير إلى جهود الوزارة لنشر مفهوم الشمول الرقمي وذلك من خلال توفير فرص متنوعة للتأهيل والتمكين للشباب والمرأة ودعم الأسر المنتجة، مؤكدا على أن هذه المبادرة تساهم في بناء ورفع كفاءة شباب الخريجين وتأهيلهم لسوق العمل.

وأضاف أنها تعمل أيضا، لتدريب وتأهيل العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وتشجيع العمل من المنزل، الأمر الذي يتواكب مع الظروف الراهنة والتي تتطلب الاعتماد الكلى على نظام التدريب عن بًعد، وبث المحاضرات عبر الانترنت، وما يترتب عليه من ضرورة امتلاك المتدرب لجهاز حاسب آلي.

وبحسب البيان، ينص البروتوكول على أن يقوم بنك ناصر الاجتماعي بتوفير التمويل اللازم للمتدربين على برامج وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بكافة أنواعها للحصول على أجهزة الحاسب الآلي من خلال قروض ميسرة يقدمها البنك بالتقسيط على ثلاث سنوات بفائدة بسيطة قدرها 5%.

يذكر أن المستندات المطلوبة من المتدرب طالب التمويل تشمل تقديم خطاب ترشيح من جهة التدريب بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يفيد اسم المرشح ورقمه القومى ورقمه التأمينى و قيمة جهاز الكمبيوتر المطلوب تمويله.

بالإضافة إلى عرض سعر للجهاز بما لا يتجاوز الحد الأقصى للتمويل على أن يكون معتمد من المعهد القومى للاتصالات، وإيصال مرافق حديث باسم المرشح أو أحد أقارب الدرجة الأولى لمحل إقامة المرشح وصورة سارية من بطاقة الرقم القومي.