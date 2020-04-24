أسعار العملات: تراجع الدينار الكويتي واستقرار الدولار للأسبوع الخامس

كتبت- شيماء حفظي:

واصل سعر صرف الدولار أمام الجنيه، خلال الأسبوع الماضي، للأسبوع الخامس على التوالي، فيما ارتفع اليورو والاسترليني، والدينار الكويتي.

وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري أمس الخميس 15.68 جنيه للشراء و15.78 جنيه للبيع، وهي نفس أسعاره قبل شهر.

وتراجع اليورو أمس الخميس أمام الجنيه، ليسجل 16.87 جنيه للشراء و17.10 جنيه للبيع مقابل 17.02 جنيه للشراء و17.22 جنيه للبيع، بحسب بيانات البنك الأهلي.

وانخفض سعر الجنيه الإسترليني أمس الخميس إلى 19.30 جنيه للشراء و19.53 جنيه للبيع، مقابل 19.53 جنيه للشراء و19.77 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدينار الكويتي، ليسجل أمس الخميس 49.81 جنيه للشراء و50.6 جنيه للبيع مقابل 49.86 جنيه للشراء و51.13 جنيه للبيع الخميس الماضي.

وهبط سعر الريال السعودي أمام الجنيه، قرشا ليسجل 4.11 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدرهم الإماراتي عند 4.25 جنيه للشراء و4.30 جنيه للبيع، والريال القطري ليسجل 4.13 جنيه للشراء و4.33 جنيه للبيع.