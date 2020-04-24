أكثر الكلمات إنتشاراً

رمضان 2020 فيروس كورونا مسلسلات رمضان الطقس انهيار النفط الأمريكي حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب

أسعار العملات: تراجع الدينار الكويتي واستقرار الدولار للأسبوع الخامس

10:32 ص الجمعة 24 أبريل 2020
أسعار العملات: تراجع الدينار الكويتي واستقرار الدولار للأسبوع الخامس

أسعار العملات

كتبت- شيماء حفظي:

واصل سعر صرف الدولار أمام الجنيه، خلال الأسبوع الماضي، للأسبوع الخامس على التوالي، فيما ارتفع اليورو والاسترليني، والدينار الكويتي.

وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري أمس الخميس 15.68 جنيه للشراء و15.78 جنيه للبيع، وهي نفس أسعاره قبل شهر.

وتراجع اليورو أمس الخميس أمام الجنيه، ليسجل 16.87 جنيه للشراء و17.10 جنيه للبيع مقابل 17.02 جنيه للشراء و17.22 جنيه للبيع، بحسب بيانات البنك الأهلي.

وانخفض سعر الجنيه الإسترليني أمس الخميس إلى 19.30 جنيه للشراء و19.53 جنيه للبيع، مقابل 19.53 جنيه للشراء و19.77 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدينار الكويتي، ليسجل أمس الخميس 49.81 جنيه للشراء و50.6 جنيه للبيع مقابل 49.86 جنيه للشراء و51.13 جنيه للبيع الخميس الماضي.

وهبط سعر الريال السعودي أمام الجنيه، قرشا ليسجل 4.11 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدرهم الإماراتي عند 4.25 جنيه للشراء و4.30 جنيه للبيع، والريال القطري ليسجل 4.13 جنيه للشراء و4.33 جنيه للبيع.

أسعار العملات البنك الأهلي المصري اليورو الدولار الدينار الكويتي

الخبر التالى:

الذهب يتراجع عالميا اليوم لكنه يتجه لتحقيق مكسب أسبوعي

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 3891

    عدد المصابين

  • 1004

    عدد المتعافين

  • 287

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 2682225

    عدد المصابين

  • 732647

    عدد المتعافين

  • 187329

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان