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أسعار الدولار مقابل الجنيه في 11 بنكا بنهاية تعاملات آخر الأسبوع

05:10 م الخميس 23 أبريل 2020
أسعار الدولار مقابل الجنيه في 11 بنكا بنهاية تعاملات آخر الأسبوع

أسعار الدولار

كتبت- شيرين صلاح:

استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في 11 بنكا، مع نهاية تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بمستواه مساء أمس الأربعاء.

واستقر سعر العملة الأمريكية في بنكي الأهلي ومصر عند 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار على مستواه في بنوك القاهرة، والتعمير والإسكان، وقناة السويس، وكريدي أجريكول، والتجاري الدولي، والعربي الأفريقي، والبركة عند 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنك الإسكندرية عند 15.69 جنيه للشراء، و15.79 جنيه للبيع.

وبقي سعر العملة الأمريكية في مصرف أبو ظبي الإسلامي ثابتا عند 15.72 جنيه للشراء، و 15.80 جنيه للبيع.

أسعار الدولار الدولار سعر صرف الدولار

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