البنك المركزي: 88.4 ألف نقطة بيع لدى التجار حتى نهاية 2019

كتبت- منال المصري:

قال البنك المركزي، إن إجمالي عدد الزيادة في ماكينات نقط البيع لدى التجار بلغت 11 ألف ماكينة خلال عام بنهاية ديسمبر الماضي.

وأشار المركزي في تقرير منشور على موقعة الإلكتروني، إلى أن إجمالي عدد ماكينات نقاط البيع بلغت 88.4 ألف ماكينة بنهاية ديسمبر الماضي، مقارنة مع 77.5 ألف ماكينة في ديسمبر 2018.

ويوجه البنك المركزي البنوك للتوسع في إطلاق ماكينات نقاط البيع لدي التجار بهدف ميكنة المدفوعات تحقيقا لرؤية المجلس القومي للمدفوعات ومبادرة المركزي للشمول المالي بتقليل تداول الكاش، والاتجاه لمجتمع لا نقدي.

ويتعاون البنوك في طرح ماكينات نقاط البيع مع شركة فوري للمدفوعات الإلكترونية، وشركات الدفع الإلكتروني مثل ماستر كارد وفيزا، وشركة 123 التي تطلق كارت ميزة أول بطاقة وطنية ذات علامة تجارية مصرية.

وأشار المركزي إلى أن عدد ماكينات الصراف الألي قفز إلى 13.4 ألف ماكينة، على مستوى البنوك بنهاية ديمسبر الماضي، مقارنة 12.2 ألف ماكينة في ديسمبر 2018 بزيادة ألف ماكينة تقريبا في عام.