علاء فاروق: منحة الـ 500 جنيه تقفز بكروت ميزة لمليون كارت بالبنك الزراعي المصري

كتبت- منال المصري:

قال علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، إن عدد كروت ميزة المدفوعة مقدما الصادرة من البنك قفزت إلى مليون كارت بعد صرف منحة 500 جنيه للعملاء تدعيما للشمول المالي وميكنة المدفوعات.

وأشار فاروق في تصريحات خاصة لمصراوي، إلى أن البنك أصدر 250 ألف كارت ميزة المدفوع مقدما مجانا دون أي مصاريف خلال الأسبوع الماضي لعملاء المنحة وهو ما ساهم في زيادة عدد الكروت الصادرة من 750 ألف كارت إلى مليون كارت.

وكان فاروق، قال لمصراوي، سابقا، إنه تم صرف منحة 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة، لعدد 250 ألف عميل خلال الأسبوع الماضي بداية من يوم الاثنين حتى الخميس الماضي على مستوى فروع البنك المنتشرة علي مستوى الجمهورية.

وأضاف فاروق أن البنك صرف المنحة للعميل الذي تسلم رسالة بموعد صرف المنحة، وحضوره إلى البنك بأصل وصورة الرقم القومي، مع إتخاذ عددا من الإجراءات التنظيمية والوقائية، لسلامة وراحة العملاء والتخفيف من الزحام للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

ويعمل البنك الزراعي على إصدار كارت ميزة المدفوع مقدما بصورة مستند إثبات شخصية فقط دون مصاريف، ولا يشترط وجود حساب بنكي للعميل لاستخراج الكارت.

ويتم شحن الكارت عبر أي فرع من فروع البنك، أو ماكينة صراف آلي كما تتيح بطاقات ميزة تمكن حامليها من حرية السحب النقدي من أرصدتهم عبر شبكة الصراف الآلي المحلية.