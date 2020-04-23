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بلتون القابضة توقع على اتفاق لبيع شركة أرباخ جرايسون

03:36 م الخميس 23 أبريل 2020
بلتون القابضة توقع على اتفاق لبيع شركة أرباخ جرايسون

شركة بلتون المالية القابضة

القاهرة – مصراوي:

وقعت شركة بلتون المالية القابضة، اتفاقية لبيع شركة ارباخ جرايسون التابعة لها مع مجموعة من المستثمرين، بحسب بيان من الشركة اليوم الخميس.

وقالت الشركة، إنه سوف يتم إنهاء جميع إجراءات عملية البيع بعد الحصول على موافقة هيئه تنظيم القطاع المالي (FINRA) بالولايات المتحدة الأمريكية .

وأضافت الشركة، أن تلك الخطوة تأتي في إطار استراتيجية الشركة التي تستهدف التركيز بشكل أساسي على السوق المصري والأسواق المجاورة في قطاع بنوك الاستثمار.

كما تعمل الركة على التوسع في منصة الخدمات المالية الغير المصرفية والتي بدأتها الشركة منذ بداية ٢٠٢٠ وتعزيز مجموعه الخدمات الاستثمارية والمالية غير المصرفية لعملائها داخل و خارج جمهورية مصر العربية و كذلك تعظيم العائد على استثمارات الشركة و إعادة هيكلتها.

شركة أرباخ جرايسون شركة بلتون المالية الاستثمار الخدمات الاستثمارية الولايات المتحدة الأمريكية

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