المركزي: عدد الموظفين بالبنوك وصل إلى 122.9 ألف حتى ديسمبر الماضي

كتبت- منال المصري:

أظهرت بيانات صادرة عن البنك المركزي، أن إجمالي عدد الموظفين في البنوك بخلاف العاملين في البنك المركزي زاد بعدد 5.4 آلاف موظف، خلال عام بنهاية ديسمبر الماضي.

وأشار المركزي في بيانات صادرة على موقعه الإلكتروني، إلى ن إجمالي عدد الموظفين على مستوي البنوك قفز إلى 122.917 ألف موظف، في نهاية ديسمبر الماضي، مقارنة مع 117.540 ألف موظف في نهاية ديسمبر 2018.

وأوضحت البيانات أن أكبر 10 بنوك على مستوى الجهاز المصرفي يستحوذون على نسبة 60% من إجمالي عدد العاملين في البنوك ليصل عددهم 72.640 ألف موظف من إجمالي الموظفين بالبنوك بنهاية ديسمبر الماضي.

ويضم الجهاز المصرفي المصري 38 بنكا بين بنوك حكومية، وخاصة وفروع لبنوك أجنبية منهم البنك الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة، والأسكندرية، والتجاري الدولي، وقطر الوطني الأهلي، والعربي الأفريقي الدولي، وأتش أس بي سي، وكريدي أجريكول، والإمارات دبي الوطني.