أكثر الكلمات إنتشاراً

رمضان 2020 فيروس كورونا مسلسلات رمضان الطقس انهيار النفط الأمريكي حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب

المركزي: عدد الموظفين بالبنوك وصل إلى 122.9 ألف حتى ديسمبر الماضي

03:35 م الخميس 23 أبريل 2020
المركزي: عدد الموظفين بالبنوك وصل إلى 122.9 ألف حتى ديسمبر الماضي

البنك المركزي

كتبت- منال المصري:

أظهرت بيانات صادرة عن البنك المركزي، أن إجمالي عدد الموظفين في البنوك بخلاف العاملين في البنك المركزي زاد بعدد 5.4 آلاف موظف، خلال عام بنهاية ديسمبر الماضي.

وأشار المركزي في بيانات صادرة على موقعه الإلكتروني، إلى ن إجمالي عدد الموظفين على مستوي البنوك قفز إلى 122.917 ألف موظف، في نهاية ديسمبر الماضي، مقارنة مع 117.540 ألف موظف في نهاية ديسمبر 2018.

وأوضحت البيانات أن أكبر 10 بنوك على مستوى الجهاز المصرفي يستحوذون على نسبة 60% من إجمالي عدد العاملين في البنوك ليصل عددهم 72.640 ألف موظف من إجمالي الموظفين بالبنوك بنهاية ديسمبر الماضي.

ويضم الجهاز المصرفي المصري 38 بنكا بين بنوك حكومية، وخاصة وفروع لبنوك أجنبية منهم البنك الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة، والأسكندرية، والتجاري الدولي، وقطر الوطني الأهلي، والعربي الأفريقي الدولي، وأتش أس بي سي، وكريدي أجريكول، والإمارات دبي الوطني.

البنك المركزي الموظفين بالبنوك الجهاز المصرفي المصري

الخبر التالى:

بلتون القابضة توقع على اتفاق لبيع شركة أرباخ جرايسون

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 3659

    عدد المصابين

  • 935

    عدد المتعافين

  • 276

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 2531804

    عدد المصابين

  • 659732

    عدد المتعافين

  • 174336

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:7 قرارات حكومية عاجلة بشأن رمضان