البنك العربي الأفريقي الدولي: 51 مليون جنيه مساهماتنا في مبادرات مواجهة فيروس كورونا

كتبت- منال المصري:

قال البنك العربي الأفريقي الدولي، في بيان اليوم الخميس، إنه شارك في عدد من المبادرات لمواجهة تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد، والحد من آثاره السلبية سواء صحياً أو اجتماعياً أو اقتصادياً في العديد من المحافظات.

وأضاف البنك أن مساهماته في هذه المبادرات فاقت 51 مليون جنيه منذ بداية أزمة انتشار فيروس كورونا.

وأوضح البنك أن هذه المساهمات تم توجيهها إلى محورين؛ الأول هو التخفيف من الآثار السلبية و تداعيات الفيروس على الفئات الأكثر احتياجاً مثل أسر العمالة غير المنتظمة، أما المحور الثاني تركزت فيه المساهمات على توفير احتياجات القطاع الطبي من مستلزمات وقائية للأطقم الطبية، و شراء غرف العناية المركزة اللازمة لمواجهة الفيروس، وتجهيز مبنى متكامل للحجر الصحي.

كما ساهم البنك العربى الأفريقى بمبلغ 40 مليون جنيه في المبادرة القومية التي أطلقها اتحاد بنوك مصر مطلع شهر أبريل الجاري لدعم الأسر المتضررة من العمالة غير المنتظمة والتي تأثرت اقتصاديا بفرض حظر التجول وما تشهده العديد من القطاعات من إغلاق كلي أو جزئي ومساندتهم في تخطي الأزمة الراهنة، بحسب البيان.

وأضاف أنه تعاون مع مؤسسة أهل مصر للتنمية لدعم مبادرة "أهل مصر قد المسؤولية" بضخ مبلغ 6 ملايين جنيه لشراء وتجهيز 4 غرف عناية مركزة مدعمة بأجهزة التنفس الصناعي في محافظتي الفيوم والمنيا باعتبارهما من المحافظات الأكثر احتياجاً.

كما شملت المبادرة شراء وتوريد 6480 وحدة من مستلزمات الوقاية الكاملة للأطقم الطبية بأربعة مستشفيات بالمنيا وخمسة مستشفيات بالفيوم لحماية الفريق الطبي الذي يقف في الصفوف الأولى في جبهة التصدي للفيروس ليستطيع استكمال مهمته وللحد من انتشار العدوى بين الأطقم الطبية والمرضى، وفقا لما ذكره البيان.

وخصص البنك العربي الأفريقي 5.5 مليون جنيه لتجهيز مبنى للحجر الصحي للمصابين بالتعاون مع مؤسسة أهل مصر للتنمية وتزويده بكافة الاحتياجات اللازمة لتقديم الدعم الطبي للمصابين بطاقة استيعابية 150 سرير، بحسب البيان.

وقال شريف علوي، العضو المنتدب، ونائب رئيس مجلس إدارة البنك العربي الأفريقي الدولي إن البنك "يؤمن بحتمية تنسيق المجهودات لتعزيز قدرات البنوك المصرية في تقديم المساعدات وضمان وصولها للأشخاص الأكثر احتياجاً بصورة منظمة، ولذلك لقد حرص البنك على سرعة الاستجابة والمشاركة في مبادرة اتحاد بنوك مصر إلى جانب المشاركة فى دعم القطاع الطبى، و سنحرص دوما على تضافر الجهود فى مواجهة الأزمات لتعظيم الاستفادة و ضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها".