بنك ناصر يخصص 3.5 مليون جنيه لمبادرة "هنفطر معاك" لدعم أهالي سيناء

قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، إنه تقرر تخصيص مبلغ 3.5 مليون جنيه لتجهيز وإرسال قافلة محملة بالمواد الغذائية إلى الأسر الأكثر احتياجا والحالات الأولى بالرعاية من أهالي شمال ووسط سيناء في مبادرة جديدة من البنك تحت مسمى "هنفطر معاك".

وأضافت القباج في بيان لوزارة التضامن اليوم الخميس، إن هذه المبادرة تأتي في ضوء الدور التكافلي لبنك ناصر ورؤيته في توصيل خدماته لكافة فئات المجتمع، وفي إطار الاستعدادات لقدوم شهر رمضان المعظم ومواكبته مع احتفالات تحرير سيناء.

وأشارت إلى أنه تم التعاون مع جهاز الخدمة الوطنية ومحافظة شمال سيناء ومؤسسة مصر للتنمية والإبداع بمدينة العريش لإرسال 8 شاحنات نقل تضم 186 طنا من المواد الغذائية لجميع مدن شمال ووسط سيناء، و50 خزانا لحفظ المياه الصالحة للشرب، بالإضافة إلى 9 أجهزة غسيل كلوي لمستشفى العريش العام.

وذكرت القباج أن ذلك يأتي في ظل الظروف الحالية التي تواجهها الدولة مع ظهور أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد وتداعياتها على الاقتصاد المصري وما تشهده العديد من القطاعات من إغلاق كلي أو جزئي ومن منطلق دور البنك الرائد في دعم الفئات الأولى بالرعاية والمساهمة الفعالة في مثل تلك الأزمات.

وقال شريف فاروق نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك، إن البنك اتجه للتعاون مع مؤسسة مصر للتنمية لتوفير هذه القافلة والتي تخدم مدن شمال سيناء ومنها الشيخ زويد، والعريش، وبئر العبد، ومدن وسط سيناء مثل الحسنة ونخل والقسيمة ووادي العمرو والبرث.

وأضاف أن القافلة تضم 6 آلاف كرتونة مواد غذائية تمت المراعاة فيها أن تكون متنوعة بكافة أنواع المواد الغذائية بحيث تكفي لإعاشة أسرة كاملة طوال الشهر المبارك، وكل كرتونة تزن حوالي 31 كيلو جرام من المواد الغذائية بإجمالي مبلغ 3 ملايين جنيه تقريبا.

وذكر أنه تم إمداد أهالي هذه المناطق بعدد 50 من الخزانات لحفظ المياه ووحدات لفلترة المياه بالتجمعات البدوية نظرا لعدم توافر مياه الشرب، وعدد 4 محطات تنقية ومعالجة المياه نظرا لارتفاع الملوحة بمياه الآبار الجوفية بمناطق شمال ووسط سيناء.