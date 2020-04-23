أرباح "النيل للأدوية" تقفز إلى 67.2 مليون جنيه في 9 أشهر

كتبت- شيماء حفظي:

قفزت أرباح شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية، خلال التسعة شهور الأولى من العام المالي الجاري، بنحو 495% مقارنة بنفس الفترة من العام المالي الماضي.

وقالت الشركة في تقرير مجلس الإدارة المرسل للبورصة اليوم الخميس، إنها حققت أرباحا خلال الفترة (يوليو 2019 – مارس 2020) بنحو 67.2 مليون جنيه، مقابل 11.3 مليون جنيه، خلال الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وزادت مبيعات الشركة خلال الفترة بنسبة 33.5% لتسجل نحو 672 مليون جنيه، مقابل 503.2 مليون جنيه في الفترة المقارنة.

وقالت الشركة، إنها وضعت خطة عاجلة لتحريك أسعار الأصناف المخسرة، وتم زيادة أسعار بعض المستحضرات، ما أثر على زيادة ربحية هذه الأصناف.

وتمكنت الشركة التابعة لقطاع الأعمال العام، من التحول من الخسارة إلى الربح، خلال العام المالي الماضي، وبلغت أرباحها 8.5 مليون جنيه مقابل خسائر بقيمة 17.6 مليون جنيه، كما زادت مبيعاتها بنسبة 39.6% لتسجل 630.9 مليون جنيه.

وسجلت صادرات الشركة، زيادة خلال العام المالي الماضي 34% لتصل إلى 28 مليون جنيه، مقابل 20.9 مليون جنيه، في العام المالي السابق عليه.

وكانت النيل للأدوية تحولت، بعد عامين من المكاسب، إلى الخسارة خلال العام المالي 2017- 2018، وذلك قبل أن تعود للربح مرة أخرى العام الماضي، وفقا لبيانات الشركة.

وكانت الشركة بررت تحولها للربح العام الماضي، بتحريك أسعار 26 صنفا مخسرا من الأصناف ذات الطلب العالي- كانت تبيعهم الشركة بأقل من سعر التكلفة- بالإضافة إلى تحريك المخزون الراكد وزيادة نشاط التسويق، والتعامل بمرونة لتعظيم الاستفادة من الطاقات المتاحة.

كما عملت الشركة على تحسين أسعار التوريد في بعض الخامات والمستلزمات من خلال الوصول إلى أفضل العروض المقدمة من الموردين، وتحسين الصيانة الداخلية لتقليل الأعطال وخفض تطلفة الصيانة.

وبحسب الشركة، فإنه تم تشغيل عدد من الماكينات المعطلة، خلال العام المالي الماضي، وسيتم تشغيل البعض الآخر خلال العام المالي الجاري.

وتعمل شركة النيل للأدوية، في صناعة وتجارة الأدوية ومختلف المواد الطبية والمنتجات الكيماوية ومستحضرات التجميل والخيوط الجراحية والمحاليل الطبية وأغذية الأطفال.