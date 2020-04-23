البنك الزراعي يصرف منحة الـ 500 جنيه للعملاء المتخلفين الأسبوع المقبل

كتبت- منال المصري:

يبدأ البنك الزراعي المصري، الأسبوع المقبل، صرف منحة الـ 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة، للعملاء المتخلفين عن الصرف من الأسبوع الماضي، بحسب مصادر بالبنك الزراعي لمصراوي.

وبحسب المصادر، فإن بعض العملاء تلقوا رسائل ولم يتمكنوا من الحضور لفروع البنك، لذلك سيخصص البنك آخر أسبوع من الشهر الجاري لصرف المنحة لهم.

وكان علاء فاروق رئيس البنك الزراعي قال لمصراوي، في تصريحات سابقة، إن عدد من صرف منحة الـ 500 جنيه، للعمالة غير المنتظمة المتضررة من أزمة فيروس كورونا المستجد عبر البنك بلغ 250 ألف عميل.

وبدأ البنك صرف منحة الـ 500 جنيه، التي أعلن عنها الرئيس السيسي، وطرحتها وزارة القوى العاملة، يوم الاثنين قبل الماضي، وحتى يوم الخميس الماضي.

وتوزع عدد العملاء لصرف المنحة من فروع البنك بين 33 ألف عميل يوم الاثنين قبل الماضي، و65 ألف عميل في يوم الثلاثاء قبل الماضي، و76 ألف عميل في يوم الأربعاء قبل الماضي، وأكثر من 73 ألف عميل يوم الخميس الماضي.

وأضاف فاروق أن البنك صرف المنحة للعميل الذي تسلم رسالة بموعد صرف المنحة، وحضر إلى البنك بأصل وصورة الرقم القومي.

كما سلم البنك كارت ميزة المدفوع مقدما لكل عميل لصرف الشهرين التاليين بسهولة من ماكينات الصراف الآلي دون معاناة الذهاب للبنك وذلك لتدعيم الشمول المالي، بحسب فاروق.

وكان البنك الزراعي، اتخذ خلال فترة صرف المنحة عددا من الإجراءات التنظيمية والوقائية لسلامة وراحة العملاء والتخفيف من الزحام للوقاية من فيروس كورونا المستجد.