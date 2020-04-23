رئيس هيئة الاستثمار يتفقد مركز خدمات المستثمرين بالسادس من أكتوبر

كتب- مصطفى عيد:

تفقد محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اليوم الخميس، مركز خدمات المستثمرين بالسادس من أكتوبر، للوقوف على آخر المستجدات وذلك في إطار متابعة حالة سير دولاب العمل بالمركز.

وبحسب بيان من هيئة الاستثمار اليوم الخميس، تفقد عبد الوهاب ما تم اتخاذه من إجراءات احترازية بالمركز لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وذلك حفاظا على صحة وسلامة العاملين بالمركز والجمهور المتردد عليه.

وخلال الزيارة، أكد محمد عبد الوهاب ضرورة استمرار العمل بالمركز مع اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، موجها المسؤولين عن المركز بإمداد القائمين على تقديم الخدمات للجمهور بكل ما يلزم من أدوات ومعدات لضمان وقايتهم من الإصابة بالفيروس.

وشدد عبد الوهاب على القائمين على تقديم الخدمات بالمركز للجمهور بشكل مباشر، بضرورة المتابعة معه شخصيا لو تطلب الأمر حال وجود أي تقصير في اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية على نحو قد يعرض صحتهم أو سلامتهم للخطر.

ووجه عبد الوهاب بضرورة تعقيم مبنى المركز بالكامل خلال فترة إجازة العاملين حرصاً على صحتهم وسلامتهم، وتجنبا لتعطيل حركة سير العمل بالمركز، كما وجه القائمين على المركز بضرورة اتباع سياسة التناوب بين العاملين، بحيث يتم تقديم الخدمات للجمهور دون أي تأثر مع الحفاظ على صحة وسلامة العاملين بالمركز بتقليل التجمعات.

وتأتي هذه الزيارة في إطار توجيهات مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، للمسؤولين بمتابعة ما يتم اتخاذه كل في جهته من إجراءات للوقاية من فيروس كورونا المستجد، والحد من سرعة ووتيرة انتشاره.