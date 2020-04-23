المصرية للاتصالات تدعم مبادرة "مليون استشارة طبية مجانية" برقم مختصر

كتب- علاء حجاج:

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات، دعمها لمبادرة مليون استشارة طبية مجانية، تحت شعار "اكشف أون لاين"، بهدف دعم منظومة العلاج عن بعد ومساعدة الأسر المصرية في الحصول على الاستشارات الطبية مجانا عبر الهاتف أو من خلال التطبيقات الإلكترونية.

وقالت الشركة في بيان لها اليوم الخميس، إن ذلك يأتي في إطار دعمها للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة مؤخرا لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضافت أن دعم هذه المبادرة يأتي بالتعاون مع منصة "الطبي"، إحدى أكبر المنصات الطبية الإلكترونية في العالم العربي، وجمعية المصريين خريجي الجامعات العالمية للتنمية (T20).

وذكرت الشركة أن هذه المبادرة تعتبر أكبر حملة لتقديم الاستشارات الطبية الإلكترونية مجانا في العالم، حيث تقدم مليون استشارة طبية مجانية للمواطنين في مصر.

وأشارت المصرية للاتصالات إلى أنها تشارك في المبادرة من خلال إضافة ميزة تنافسية بتخصيص رقم مختصر (16445) يتم من خلاله التواصل بين المريض والطبيب عبر مكالمة هاتفية، وذلك تيسيرا على بعض الفئات التي لا تجيد استخدام المنصات الإلكترونية.

وأوضحت أنه بالإضافة للرقم المختصر الذي خصصته، يتم تقديم الاستشارات الطبية من خلال تبادل الرسائل النصية أو الـ "Web chat" عبر تطبيق "الطبي" أو الموقع الإلكتروني لمنصة الطبي، حيث يتم التواصل مع الطبيب خلال دقائق معدودة.

وقالت الشركة إن المستخدم يستطيع تحميل نتائج الفحوصات الطبية من صور وتحاليل عبر التطبيق أو الموقع لإرسالها للطبيب، والحصول على التوصيات الطبية التي تتضمن إي إجراءات ينصح بها الطبيب لمتابعة الحالة الصحية للمريض.

وقال عادل حامد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات، إن هذه المبادرة تستهدف التخفيف من الأعباء والنفقات التي تتحملها بعض الأسر للحصول على استشارات طبية قد لا تستدعي الذهاب للطبيب أو المستشفى.

وأضاف أن المبادرة تسهم أيضا في الحد من التحرك والازدحام في ظل الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا، مشيرا إلى أن المصرية للاتصالات تحرص دوما على دعم الحلول الرقمية التي تضع تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات في خدمة المواطنين لتيسير حياتهم وتلبية احتياجاتهم المتطورة.