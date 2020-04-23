قفزة بأسعار الذهب في السوق المحلي خلال تعاملات الخميس

كتبت- شيرين صلاح:

قفزت أسعار الذهب في السوق المحلي، حيث زاد الجرام 13 جنيها دفعة واحدة، خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بمستوياتها أمس، وذلك بعد استمرار الأسعار العالمية في ارتفاع ملحوظ منذ أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع اليوم إلى 750 جنيها مقابل 737 جنيها أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم نحو 643 جنيها، وسعر الجرام عيار 24 نحو 857 جنيها، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 6000 جنيه.

وبحسب بيانات وكالة بلومبرج، استمرت أسعار الذهب العالمية في الارتفاع خلال تعاملات اليوم في جلسة متذبذبة، حيث شهد سعر الأوقية اليوم صعودا بنحو 12.3 دولارا بنسبة 0.72%، مقارنة بنهاية تعاملات أمس.

وسجل سعر الأوقية 1726 دولارا في الساعة الثانية عشرة و20 دقيقة ظهر اليوم بتوقيت القاهرة.

ويأتي ذلك بعد أن ارتفع سعر الأوقية خلال تعاملات أمس بنحو 28 دولارا بنسبة 1.65% ليصل بنهاية التعاملات إلى 1714 دولارا.