أكثر الكلمات إنتشاراً

رمضان 2020 فيروس كورونا مسلسلات رمضان الطقس انهيار النفط الأمريكي حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب

أسعار المأكولات البحرية والأسماك في سوق العبور اليوم

11:57 ص الخميس 23 أبريل 2020
أسعار المأكولات البحرية والأسماك في سوق العبور اليوم

أسعار الأسماك

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية، خلال تعاملات اليوم الخميس، في سوق الجملة بالعبور، عند نفس مستوياتها أمس.

واستقر سعر كيلو السمك البلطي بين 27 و33 جنيها، كما استقر سعر كيلو السمك الفليه البلطي بين 30 و90 جنيها.

وبلغ سعر كيلو السبيط والكاليماري، اليوم، بين 110 جنيهات و160 جنيها، كما بلغ سعر كيلو المكرونة السويسي بين 50 و60 جنيها.

وسجل سعر كيلو الكابوريا ليتراوح بين 30 و150 جنيها، وسعر كيلو الجمبري 200 جنيه و280 جنيها، وسعر كيلو السمك البوري ليتراوح بين 50 و60 جنيها.

أسعار الأسماك السمك البلطي السمك الفليه البلطي

الخبر التالى:

فيتنام تعلن عدم تسجيل إصابات جديدة بكورونا خلال أسبوع

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 3659

    عدد المصابين

  • 935

    عدد المتعافين

  • 276

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 2531804

    عدد المصابين

  • 659732

    عدد المتعافين

  • 174336

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:قرار عاجل من الصحة بشأن 919 حالة مصابة بكورونا