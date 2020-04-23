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جني الأرباح يقود أسعار الذهب العالمية للتراجع خلال تعاملات الخميس

11:41 ص الخميس 23 أبريل 2020
جني الأرباح يقود أسعار الذهب العالمية للتراجع خلال تعاملات الخميس

سبائك ذهبية

القاهرة- وكالات:

تراجعت أسعار الذهب العالمية، اليوم الخميس، إذ باع المستثمرون المعدن النفيس لجني الأرباح من ارتفاعات كبيرة حققها في الجلسة الماضية، بحسب وكالة رويترز.

وتماسكت الأسعار فوق مستوى 1700 دولارا للأوقية بفضل وعود بمزيد من إجراءات التحفيز الأمريكية لتخفيف الضرر الاقتصادي الناجم عن فيروس كورونا المستجد.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1710.78 دولار للأوقية بحلول الساعة 0520 بتوقيت جرينتش، بعد أن قفز أكثر من 1.5% أمس الأربعاء.

ولم يطرأ تغير يُذكر على الذهب في العقود الأمريكية الآجلة عند 1738.90 دولار للأوقية.

وقال ستيفن إينس كبير محللي السوق لدى شركة الخدمات المالية أكسي كورب، "تميل السوق على الأرجح أكثر صوب جني الأرباح من الذهب، ببساطة لأنه قرب مستويات مرتفعة لنطاق مسجل في الآونة الأخيرة"، وفقا للوكالة.

وأضاف "الولايات المتحدة ضخت المزيد من التحفيز، وهذا إيجابي فعلا للذهب لأنه يزيد العجز المالي في البلاد".

ومقابل عملات منافسة رئيسية، ارتفع الدولار لأعلى من ذروة أسبوعين في وقت سابق من الجلسة، مما يزيد تكلفة الذهب على حائزي العملات الأخرى.

وصعدت أسواق الأسهم الآسيوية إذ ساهم الجمع بين انتعاش أسعار النفط من مستويات تاريخية متدنية والتعهد بمزيد من الدعم الحكومي الأمريكي لتخفيف أثر تضرر الاقتصاد من فيروس كورونا في تهدئة الأسواق المتوترة.

ويميل الذهب للاستفادة من إجراءات تحفيز واسعة الانتشار من بنوك مركزية إذ أنه يُعتبر تحوطا في مواجهة التضخم وتراجع العملة.

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