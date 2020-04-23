تأجيل سداد أقساط قروض المواطنين الموظفين للبنوك بالسعودية 3 أشهر

القاهرة- وكالات:

قالت مؤسسة النقد العربي السعودي "البنك المركزي" في تغريدة، اليوم الخميس، إنها وجهت البنوك في المملكة بتأجيل سداد أقساط كافة المنتجات التمويلية المقدمة للموظفين السعوديين لمدة ثلاثة أشهر، بحسب وكالة

وأضافت المؤسسة أن الإجراء جزء من حزمة اقتصادية حكومية لمساعدة الشركات والعاملين في التغلب على تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

ويأتي ذلك بعد أيام من إعلان بنك الكويت المركزي، يوم الأحد الماضي، أنه وجه البنوك التجارية بتأجيل الاستحقاقات المترتبة على العملاء المتضررين من أزمة فيروس كورونا المستجد لمدة ستة أشهر دون أي رسوم جزائية أو غرامات تأخير، وذلك من مارس وحتى سبتمبر المقبل.

كما يأتي هذا القرار بعد أكثر من شهر لقرار من البنك المركزي المصري، في 16 مارس الماضي، بتأجيل كافة الاستحقاقات الائتمانية للبنوك على العملاء من المؤسسات والأفراد لمدة 6 أشهر، مع عدم تطبيق عوائد أو غرامات إضافية على التأخر في السداد.