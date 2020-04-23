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البورصة تسعى لمصالحة المستثمرين قبل رمضان وتصعد 1.9% مع بداية التعاملات

10:21 ص الخميس 23 أبريل 2020
البورصة تسعى لمصالحة المستثمرين قبل رمضان وتصعد 1.9% مع بداية التعاملات

البورصة المصرية

كتب- مصطفى عيد:

صعد المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 مع بداية تعاملات اليوم الخميس بنسبة 1.88% إلى مستوى 9986 نقطة، وهو ما يأتي بعد تراجع قوي خلال الجلسات الأربع الأخيرة.

وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.58%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.1%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 هبط مع نهاية تعاملات أمس الأربعاء بنسبة 0.75% إلى مستوى 9801 نقطة، وسط ضغوط من مبيعات أجنبية وعربية.

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