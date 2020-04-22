هنكل مصر تدعم القطاع الطبي في مصر بقيمة 2 مليون جنيه بالتعاون مع بنك الشفاء

قالت شركة هنكل مصر في بيان اليوم الأربعاء إنها أطلقت بالتعاون مع بنك الشفاء المصري، مبادرة "بيحمونا، أدعموهم" لدعم ومساندة الطواقم الطبية في الحرب ضد فيروس كورونا - كوفيد 19.

وتشمل المبادرة توفير منتجات الشركة من المنظفات والمطهرات لعائلات الأطباء والممرضين المسعفين وتوصيلها مجاناً لمنازلهم، ليستفيد من تلك المبادرة أكثر من 10 آلاف أسرة من أسر الطواقم الطبية تقديراً للمجهود الخارق والتضحيات الكبيرة التي يقدموها لخدمة أبناء الوطن في ظل الأزمة الحالية. كما توفر الشركة منتجات مطهرة للمستشفيات للمساهمة في تخفيف الحمل على القطاع الصحي، بحسب البيان.

وقال عمر محمد المصري، مدير عام قطاع المنظفات والعناية المنزلية بشركة هنكل مصر إن "مبادرة #بيحمونا_ ادعموهم لفتة بسيطة من الشركة وجميع العامليين لمؤازرة الطواقم الطبية، وتقديم تحية تقدير وإجلال لدورهم الكبير الذي يبذلونه في علاج المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد".

ومن ناحية أخري، قالت شركة هنكل مصر إنها هثصت خط لإنتاج المجموعة الجديدة من "جنرال المطهر والمنظف" حيث يحتوي على مواد فعاله ومطهرة تقضي على ٩٩٫٩٪ من الجراثيم.

وأضافت إنها تلتزم بإنتاج وتوفير مليون عبوة من "جنرال المطهر والمنظف" بدايةً من شهر أبريل الجاري لتلبية احتياجات المواطنين مساهمة من الشركة في دعم جهود الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا وتوفير المنظفات والمطهرات التي تعد من أهم وسائل مكافحة الإصابة بفيروس كورونا.

وقال المصري إن "شركة هنكل مصر تعمل حالياً بكامل طاقتها الإنتاجية لتوفير كافة منتجات الشركة من المنظفات لضمان توفرها للمستهلك المصري في تلك الفترة الحرجة".