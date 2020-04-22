البنك الدولي: تحويلات العمالة ستنخفض 142 مليار دولار في 2020

القاهرة- وكالات:

قدًر البنك الدولي أن التحويلات العالمية ستنخفض 142 مليار دولار في 2020، وهو أكبر هبوط في التاريخ الحديث، بينما تكبح أزمة فيروس كورونا التحويلات النقدية إلى أسر تشتد حاجتها إليها في الدول الأكثر فقرا.

وقال البنك اليوم الأربعاء إن انخفاض الأموال التي ترسلها العمالة المهاجرة إلى بلدانها بحوالي 20%، وهى نسبة مرتفعة نحو أربع مرات عن مستوياتها ابان الأزمة المالية في 2009، يرجع إلى حد بعيد إلى انخفاض أجورهم والوظائف في الخارج.

وقال رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس "التحويلات مصدر حيوي للدخل في الدول النامية. الركود الاقتصادي الحالي بسبب فيروس كورونا يؤثر بشدة على القدرة علي تحويل أموال للوطن ويزيد من أهمية تقليص فترة التعافي للاقتصادات المتقدمة".

وقال ديليب راثا الذي قاد فريقا وضع التقرير الجديد للبنك الدولي عن تأثير على التحويلات، إن انخفاض التحويلات منذ بداية العام الجاري هو الأكبر منذ بدأ البنك تسجيل بيانات في عام 1980.