المركزي: رفع حدود سحب النقود من البنوك تيسيرا على المواطنين في رمضان

كتبت- منال المصري:

أصدر البنك المركزي تعليمات اليوم الأربعاء للبنوك بتعديل الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب والإيداع النقدي للأفراد لتصبح 50 ألف جنيه من فروع البنوك، و20 ألف جنيه من ماكينات الصراف الآلي "ATM".

وقال البنك في كتاب دوري نشره اليوم الأربعاء على موقعه الإلكتروني، إن القرار يأتي رغبة في التيسير على المواطنين لمقابلة احتياجاتهم لتغطية نفقات شهر رمضان المعظم.

وأكد المركزي على البنوك بضرورة اتخاذ اللازم بالعمل بهذا القرار "اعتبارا من تاريخه".

وكان البنك المركزي قرر في التاسع والعشرين من مارس الماضي، وضع حد يومي مؤقت لعمليات الإيداع والسحب النقدي بفروع البنوك بواقع 10 آلاف جنيه للأفراد، و50 ألف جنيه للشركات، مع استثناء سحب الشركات ما يلزمها لصرف مستحقات عامليها.

كما قرر أيضا وضع حد يومي لعمليات الإيداع والسحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي بواقع 5 آلاف جنيه.

واستثنى المركزي الشركات في وقت لاحق من قراره من حد الإيداع، كما استثنى الإيداع لشراء شهادة الادخار أجل عام بعائد 15% ببنكي الأهلي المصري ومصر.

وبحسب الكتاب الدوري اليوم، أشار المركزي إلى ضرورة اتخاذ البنوك ما يلزم لضمان الكفاءة التشغيلية لمنظومة ماكينات الصراف الآلي، وكذا تغذية الماكينات بصفة مستمرة، بالإضافة إلى استمرار ما تقوم به البنوك من تطهير وتعقيم لكافة الماكينات بشكل دوري للوقاية من فيروس كورونا المستجد.