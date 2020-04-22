توقعات بانكماش الاقتصاد الألماني 5.5% في 2020
القاهرة- وكالات:
ذكرت صحيفة دي تسايت الأسبوعية الألمانية، اليوم الأربعاء، أن لارس فيلد رئيس لجنة المستشارين الاقتصاديين الألمانية يتوقع انكماش أكبر اقتصاد في أوروبا بما لا يقل عن 5.5% هذا العام بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، وفقا لوكالة رويترز.
ورفع فيلد توقعاته لانكماش الاقتصاد الألماني بهذا التوقع مقارنة مع توقع سابق بانكماش 2.8%.
ونقلت الصحيفة عن لارس فيلد قوله "لا يمكن أن نتمسك بهذا التقدير. أتوقع بدلا من ذلك انخفاضا 5.5% - وهذا تفاؤل".
وأضاف أن التوقع الأصلي، من مارس، يستند إلى إغلاق لخمسة أسابيع وزيادة في الأنشطة لثلاثة أسابيع.
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