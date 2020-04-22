صندوق "ديسربتيك" يستثمر في منصة الحلول المالية "خزنة"

كتب- علاء حجاج:

قال محمد عكاشة مؤسس صندوق ديسربتيك، المتخصص في الاستثمار بشركات التكنولوجيا المالية الناشئة، أن الصندوق نفذ أول استثماراته في شركة خزنة المتخصصة في وضع حلول مصرفية ومالية بواسطة تطبيق المحمول كبديل للحلول النقدية، بحسب بيان من الصندوق اليوم الأربعاء.

وأضاف عكاشة أن السوق المصري واعد جدا لشركات التكنولوجيا المالية ودور صندوق "ديسربتيك" هو مساعدة هذه الشركات في رحلتهم من البداية إلى مرحلة الطرح في البورصة المصرية أو العالمية وتحقيق عوائد مضاعفة، والاستثمار في شركة خزنة هي بداية تمهد لاستثمارات أخرى في المستقبل.

وكان عكاشة تقدم باستقالته من مجلس إدارة شركة "فوري" ليؤسس صندوق ديسربتيك، والذي يركز على الاستثمار في مصر بحجم مستهدف 25 مليون دولار، وستكون شركة فوري أحد المستثمرين في الصندوق الجديد.

وقال عمر صالح مؤسس شركة خزنة، إن سياسات الشمول المالي في مصر تفتح بابا كبيرا لوصول خدمات مالية متعددة بشكل إلكتروني لملايين المصريين، وتنوي شركة خزنة الاستفادة من الفرصة عن طريق التعاون مع الشركات والنقابات واتحادات العاملين وغيرها، بما يساعد في الوصول بكفاءة لملايين المستفيدين في فترة قصيرة.

وخزنة هي منصة تمكن الشركات من تقديم خدمات السلف بسهولة لموظفيها باستخدام تطبيق الهاتف المحمول، حيث تساعد خزنة الشركات بكافة أنواعها على تقديم خدمات إلكترونية مالية متعددة لموظفيها.

وقدمت خزنة في الأشهر الماضية منذ تأسيسها خدماتها أولاً لكبرى الشركات كثيفة العمالة في مجال الصناعة والمقاولات والكول سنتر التي توظف أكثر من 100 ألف موظف وعامل، لتبدأ بعد ذلك بالتوسع في خدماتها لتشمل كافة قطاعات الاقتصاد بما يشمل الشركات متوسطة العمالة.