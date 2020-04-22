مبيعات أجنبية وعربية تهبط بالبورصة المصرية بنهاية تعاملات الأربعاء

كتبت- شيرين صلاح:

هبط المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 مع نهاية تعاملات اليوم الأربعاء بنسبة 0.75% إلى مستوى 9801 نقطة.

بينما ارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.13%، وانخفض مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.04%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 793.7 مليون جنيه، وتعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 52.1 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة 845,9 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 هبط مع نهاية تعاملات أمس الثلاثاء بنسبة 2.75% إلى مستوى 9874 نقطة، وسط ضغوط من مبيعات أجنبية وعربية.