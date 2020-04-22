الصناعة: 20 مليون دولار صادرات مصر من النباتات الطبية والعطرية في الربع الأول من 2020

القاهرة- مصراوي:

أعلن مركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي التابع لمجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار عن زيادة معدلات الإنتاجية بوحدة تعقيم النباتات الطبية والعطرية والأعشاب خلال الربع الأول من العام الجاري (يناير-مارس) بواقع 50%.

وقالت وزارة التجارة والصناعة في بيان اليوم الأربعاء إن ذلك بهدف الحفاظ على معدلات تصدير هذه المنتجات لمختلف الأسواق الخارجية خلال هذه المرحلة الدقيقة.

وقالت المهندسة حنان الحضري مقرر مجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار؛ إن الفترة الحالية تمثل فرصة متميزة لزيادة الصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية والسلع الغذائية خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد وتزايد الطلب العالمي على هذه المنتجات مع مراعاة تحقيق التوازن بين متطلبات السوق المحلى والتصدير وذلك فى إطار السياسة العامة للدولة.

وأشارت إلى أن معظم دول العالم تعاني حالياً من انخفاض المعروض من الحاصلات الزراعية والسلع الغذائية بسبب قلة الأيدي العاملة في مجالات الحصاد والتصنيع الغذائي نتيجة سياسات الحظر وتخفيض العمالة.

وأوضحت الحضرى أن وحدة التعقيم بمركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي استمرت في تقديم خدماتها لمصدري النباتات الطبية والعطرية وحققت زيادة في متوسط إنتاجيتها.

وأشارت إلى أنه خلال الـ 3 شهور الأولى من العام الجاري تم تعقيم نحو 300 طن من النباتات الطبية والعطرية وذلك على الرغم من الظروف العالمية الحالية،لافتةً فى هذا الإطار إلى قيام المركز بنقل الخبرات المتعلقة بتعقيم النباتات الطبية والعطرية والأعشاب والتوابل إلى وحدات أخرى تابعة للقطاع الخاص لاستيعاب طلبات التعقيم المتزايدة.

وأوضح الدكتور أمجد القاضي مدير مركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي أن مصر تعد إحدى أهم الدول المنتجة والمصدرة للنباتات الطبية والعطرية والأعشاب في العالم.

وبلغت صادرات مصر من هذه المنتجات خلال الربع الأول من العام الجاري (يناير-مارس) نحو 12 ألف و500 طن تشمل 29 صنف بقيمة 20 مليون دولار ليصل إجمالي ما تم تصديره من النباتات الطبية والعطرية والأعشاب منذ بداية العام المالي الجاري (يوليو 2019 – مارس 2020) حوالي 35 ألف طن إلى 86 دولة بالاتحاد الأوروبي والامريكتين وآسيا وأفريقيا واستراليا والدول العربية بقيمة بلغت 55 مليون دولار.

يذكر أن وحدة التعقيم التابعة لمركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي تقع بالمنطقة الصناعية الثالثة بمدينة العاشر من رمضان.