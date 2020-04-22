مصدر بالمركزي: لا تعديل على حدود الإيداع اليومي للأفراد في البنوك

كتبت- منال المصري:

قال مصدر مسؤول في البنك المركزي، لمصراوي، إنه لا يوجد تعديل على حدود الإيداع اليومي للأفراد، وأنها كما هي دون تغيير سواء بفروع البنوك أو ماكينات الصراف الآلي.

وأكد المصدر أن قرار تعديل الحدود المتفق عليه بين البنك المركزي واتحاد البنوك يطبق على السحب اليومي للأفراد فقط خلال شهر رمضان.

وكان محمد الإتربي رئيس بنك مصر ورئيس اتحاد البنوك، قال في وقت سابق من اليوم، إنه تم الاتفاق بين الاتحاد والبنك المركزي على تعديل حد السحب للأفراد من ماكينات الصراف الآلي "ATM" من 5 آلاف جنيه يوميا إلى 20 ألف جنيه.

وأضاف الإتربي أنه تم الاتفاق أيضا على الحد الأقصى للسحب من فروع البنوك للأفراد من 10 آلاف جنيه يوميا إلى 50 ألف جنيه.

وأشار إلى أن المركزي قرر تعديل الحدود على السحب للافراد فقط، مع الإبقاء على حدود السحب للشركات كما هي دون تغيير.

وكان البنك المركزي قرر في التاسع والعشرين من مارس الماضي، وضع حد يومي مؤقت لعمليات الإيداع والسحب النقدي بفروع البنوك بواقع 10 آلاف جنيه للأفراد، و50 ألف جنيه للشركات، مع استثناء سحب الشركات ما يلزمها لصرف مستحقات عامليها.

كما قرر أيضا وضع حد يومي لعمليات الإيداع والسحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي بواقع 5 آلاف جنيه.

واستثنى المركزي الشركات في وقت لاحق من حد الإيداع بقراره، كما استثنى الإيداع لشراء شهادة الادخار أجل عام بعائد 15% ببنكي الأهلي المصري ومصر.