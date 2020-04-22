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"اطلب" تطلق خدمة توصيل منتجات السوبر ماركت

11:23 ص الأربعاء 22 أبريل 2020
"اطلب" تطلق خدمة توصيل منتجات السوبر ماركت

شركة اطلب

كتب- علاء حجاج:

أطلقت شركة "اطلب" المتخصصة في مجال طلب الطعام أون لاين خدمة جديدة وهي توصيل منتجات السوبر ماركت.

و قررت اطلب تفعيل خدمة السوبر ماركت بعد إطلاقها تجريبيا منذ فترة قصيرة وذلك لتواكب احتياجات الطلب المطرد على خدمات التوصيل في ظل إجراءات العزل المنزلي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد " Covid-19”، بحسب بيان من الشركة اليوم الأربعاء.

وقالت الشركة إن الخدمة الجديدة تتيح للمستخدمين العديد من الخيارات بين منتجات السوبرماركت مثل المعلبات، والخضار والفاكهة، والمشروبات والعصائر بأنواعها، والشاى، والسكر، ومنتجات الألبان وغيرها من الاحتياجات المنزلية الأساسية.

وقال سفيان المرزوقي المدير التنفيذي لشركة "اطلب" إن مدة توصيل الطلب ستتراوح ما بين ٦٠ إلى ٩٠ دقيقة مع إتاحة خدمة تحديد موعد توصيل الطلب في حال احتياج المستخدم لحجز طلبات محددة لليوم التالي.

وأضاف "سوف يتم تقديم هذه الخدمة اعتمادا على سائقي الديليفري والذين يصل عددهم حتى الأن إلى ٢٥٠٠ سائق على أن يصل العدد إلى ١٠٠٠٠ سائق مع نهاية العام الجاري".

شركة اطلب منتجات السوبر ماركت فيروس كورونا إحنا أقوي من كورونا

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