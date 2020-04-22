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تطور مخصصات معاشات "الضمان" و"تكافل وكرامة" خلال 5 سنوات (تفاعلي)

11:10 ص الأربعاء 22 أبريل 2020
تطور مخصصات معاشات "الضمان" و"تكافل وكرامة" خلال 5 سنوات (تفاعلي)

تطور مخصصات معاشات "الضمان" و"تكافل وكرامة"

كتبت- ياسمين سليم:

ارتفعت مخصصات الدعم النقدي بقيمة 500 مليون جنيه خلال العام المالي المقبل، مقارنة بالعام المالي الجاري.

وأظهر البيان التحليلي لمشروع موازنة العام المالي الجاري أن مخصصات الصرف على معاشات الضمان الاجتماعي وبرنامج "تكافل وكرامة"، بلغت 19 مليار جنيه في العام المالي 2020-2021 مقابل 18.5 مليار جنيه خلال العام المالي 2019-2020.

ويوضح الجراف التفاعلي التالي تطور مخصصات الدعم النقدي خلال 5 سنوات، بحسب بيانات مشروع الموازنة.

مخصصات المعاشات الضمان الاجتماعي تكافل وكرامة

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