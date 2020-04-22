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المصرية للاتصالات تمد فترة سداد فاتورة أبريل حتى يونيو المقبل

11:03 ص الأربعاء 22 أبريل 2020
المصرية للاتصالات تمد فترة سداد فاتورة أبريل حتى يونيو المقبل

الشركة المصرية للاتصالات

كتب-علاء حجاج:

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات عن مد فترة سداد فاتورة أبريل للتليفون الثابت حتى منتصف يونيو المقبل وذلك حرصًا منها على سلامة عملائها خلال الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

كما أعلنت الشركة استمرار مد فترة سداد فاتورة يناير حتى منتصف يونيو أيضَا، مع تأكيدها في الوقت نفسه على إتاحة كافة وسائل السداد الإلكتروني عبر موقع الشركة الإلكتروني وتطبيق My WE، أو من خلال المحفظة الإلكترونية WE Pay.

يأتي ذلك في إطار دعم الشركة لجهود الدولة في مواجهة فيروس "كورونا المستجد"، وتضامنًا مع الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار الفيروس من خلال تقليل الازدحام والحد من الخروج إلا للضرورة القصوى.

وقال عادل حامد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات إن الشركة تستهدف بهذا القرار تخفيف الأعباء على السادة العملاء وضمان سلامتهم، وعدم اضطرارهم للخروج من أجل سداد الفواتير.

ونفذت الشركة إجراءات وقائية داخل مراكز المبيعات والتحصيل لضمان سلامة موظفيها وسلامة العملاء المترددين على هذه المراكز، من أهمها العمل على عدم تكدس العملاء من خلال توفير أماكن انتظار خارجية جيدة التهوية وضمان عدم وجود عملاء داخل الفرع سوى من يتم التعامل معهم من قبل موظفي المبيعات، والتأكد من وجود مسافة آمنة بين العملاء ومقدمي الخدمة.

الشركة المصرية للاتصالات فاتورة أبريل السداد الإلكتروني تطبيق My WE المحفظة الإلكترونية

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