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تعرف على أسعار الدولار مقابل الجنيه مع بداية تعاملات الأربعاء 22-4-2020

10:21 ص الأربعاء 22 أبريل 2020
تعرف على أسعار الدولار مقابل الجنيه مع بداية تعاملات الأربعاء 22-4-2020

أسعار الدولار

كتبت- شيرين صلاح:

استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في 11 بنكا، مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بمستواه مساء أمس الثلاثاء.

واستقر سعر العملة الأمريكية في بنكي الأهلي ومصر عند 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع.

وبقي سعر الدولار ثابتا في بنوك القاهرة، والتعمير والإسكان، وقناة السويس، وكريدي أجريكول، والتجاري الدولي، والعربي الأفريقي، والبركة عند 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنك الإسكندرية عند 15.69 جنيه للشراء، و15.79 جنيه للبيع.

وحافظ سعر العملة الأمريكية على مستواه في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 15.72 جنيه للشراء، و 15.80 جنيه للبيع.

أسعار الدولار سعر صرف الدولار البنك الاهلي بنك مصر

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