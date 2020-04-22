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الأسهم اليابانية تنخفض لأقل مستوى بأسبوعين بسبب الانهيار التاريخي للبترول

09:59 ص الأربعاء 22 أبريل 2020
الأسهم اليابانية تنخفض لأقل مستوى بأسبوعين بسبب الانهيار التاريخي للبترول

موظف ياباني ينظر الى السماء عند مروره امام لائحة ب

القاهرة- وكالات:

انخفضت الأسهم اليابانية لأقل مستوى في أسبوعين يوم الأربعاء مع بيع مستثمرين مراهنات على أصول عالية المخاطر عقب الانهيار التاريخي لأسعار النفط العالمية كما تأثرت المعنويات بتوخي المستثمرين الحذر قبل إعلان نتائج أعمال شركات في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.

وأغلق المؤشر نيكي منخفضا 0.74% إلى 19137.95 نقطة وقاد الانخفاض قطاعا السلع الاستهلاكية الانتقائية وتكنولوجيا المعلومات.

وانخفضت أسعار النفط مجددا يوم الأربعاء، ونزل خام برنت لأقل مستوى منذ 1999 فيما تعاني السوق من تخمة هائلة وسط انهيار للطلب بسبب تفشي فيروس كورونا.

وعلى المؤشر نيكي، ارتفع 55 سهما مقابل انخفاض 165 سهما.

وسجل أكبر خسارة من حيث النسبة المئوية سهم شركة ألبس الباين للمكونات الالكترونية الذي نزل 5.59% يليه سهم مصفاة النفط أدميتسو كوسان متراجعا 5.29% وهبط سهم شركة المعدات الصناعية آي.اتش.آي كورب بنسبة 5.24%.

ونزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.63% إلى 1406.90 نقطة.

الأسهم اليابانية انهيار النفط الأمريكي أسعار النفط العالمية فيروس كورونا

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