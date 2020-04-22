استقالة محمد عبد السلام رئيس شركة مصر للمقاصة
قالت الهيئة العامة للرقابة المالية، في بيان اليوم الأربعاء، إنها قبلت استقالة محمد عبد السلام رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي والتي تقدم بها للدكتور محمد عمران – رئيس الهيئة بالأمس، وذلك اعتبارا من تاريخ انتهاء الجمعية العمومية للشركة والمقرر عقدها في الثامن عشر من مايو المقبل.
وعلى صعيد اخر، قال عمران إن مجلس إدارة الهيئة يتجه لتطبيق قرار الفصل بين وظيفة رئيس مجلس الإدارة ووظيفة العضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي على شركة مصر للمقاصة في أول انتخابات قادمة مع تحديد حد أقصى لعدد الفترات التي يسمح فيها ببقاء رئيس مجلس الإدارة او الأعضاء المنتدبين والترشح لعضوية المجلس.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
3490
عدد المصابين
-
870
عدد المتعافين
-
264
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
2531804
عدد المصابين
-
659732
عدد المتعافين
-
174336
عدد الوفيات
إعلان