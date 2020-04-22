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استقالة محمد عبد السلام رئيس شركة مصر للمقاصة

09:56 ص الأربعاء 22 أبريل 2020
استقالة محمد عبد السلام رئيس شركة مصر للمقاصة

محمد عبد السلام رئيس مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة

قالت الهيئة العامة للرقابة المالية، في بيان اليوم الأربعاء، إنها قبلت استقالة محمد عبد السلام رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي والتي تقدم بها للدكتور محمد عمران – رئيس الهيئة بالأمس، وذلك اعتبارا من تاريخ انتهاء الجمعية العمومية للشركة والمقرر عقدها في الثامن عشر من مايو المقبل.

وعلى صعيد اخر، قال عمران إن مجلس إدارة الهيئة يتجه لتطبيق قرار الفصل بين وظيفة رئيس مجلس الإدارة ووظيفة العضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي على شركة مصر للمقاصة في أول انتخابات قادمة مع تحديد حد أقصى لعدد الفترات التي يسمح فيها ببقاء رئيس مجلس الإدارة او الأعضاء المنتدبين والترشح لعضوية المجلس.

محمد عبد السلام شركة مصر للمقاصة الهيئة العامة للرقابة المالية

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