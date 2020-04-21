وكيل القوى العاملة يتفقد إجراءات الوقاية من كورونا بمصنع إلكترولكس بالشرقية

كتبت-شيماء حفظي:

تفقد المستشار مدحت الغمراوي وكيل وزارة القوى العاملة بالشرقية؛ مصنع الثلاجة والغسالة الخاص بشركة إلكترولكس مصر - ضمن جولة ميدانية لعدد من المصانع بمدينة العاشر من رمضان.

وبحسب بيان من الشركة اليوم الثلاثاء؛ هدفت الزيارة إلى التأكد من التزام المنشآت الصناعية بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، والتأكيد على عمل المصانع بما يضمن استمرار إنتاجيتها لدفع عجلة التنمية والمساهمة في تعزيز الاقتصاد الوطني.

وقد أشاد المستشار مدحت الغمراوى بالتزام إدارة المصنع باتباع كافة إجراءات الوقاية والأمن والسلامة، وتوفير جميع المواد والأدوات اللازمة لحماية العاملين. وأكد على التزام جميع العاملين بالإجراءات الملائمة لطبيعة عملهم، علاوة على استمرارية عملية القياس الحراري للعاملين للتأكد من صحتهم وكشف أي تغير في حالتهم الصحية فور حدوثها؛ بحسب البيان.

وتابع وكيل وزارة القوى العاملة عملية التعقيم والتطهير بمصنع إلكترولكس، التي تتم على أعلى مستوى من الحيطة والحذر بما يحفظ للجميع أمنهم وسلامتهم.

كما شاهد الغمراوي أثناء زيارته، عمليات تعقيم وتطهير المباني وجميع أقسام وادارات المصنع، معدات وأدوات التصنيع أثناء ساعات التشغيل وبعد انتهاء ساعات العمل، بجانب تعقيم المنتجات الصناعية قبل وبعد تغليفها وخروجها في الشكل النهائي، وأيضاً تطهير سيارات نقل العاملين ونقل البضائع بشكل كامل لضمان عدم انتقال الفيروس أثناء عملية نقل المنتجات من المصنع وإلى المخازن ومنافذ البيع؛ وفقا لبيان الشركة.

وقال أشرف البهواش، رئيس العمليات الصناعية في شركة إلكترولكس مصر إنه "مع بداية انتشار فيروس كورونا، قامت إدارة المصنع باتخاذ إجراءات سريعة ومكثفة للحفاظ على صحة العمال والمهندسين والإداريين، وذلك في إطار إيماننا بأن صحة العامل وأمنه وسلامته تأتي على رأس أولويات العمل، لأنهم رأس المال الحقيقي والعنصر الحيوي في أي مشروع."

وأضاف: " وقد قمنا بإجراء عملية تطهير شاملة لجميع أقسام وإدارات المصنع، إضافة إلى توزيع الأدوات والمواد الوقائية اللازمة على جميع العاملين ووضع منشورات توعوية في المواقع لنشر تعليمات وزارة الصحة، مع استمرارية عمل كشف حراري للجميع بصفة يومية، والتأكد من حالة التطهير الشاملة لكافة المعدات والماكينات، بالإضافة الى استخدام أحدث التقنيات التي تحافظ على الماكينات وتضمن السلامة الوقائية للعمال."

وقال ميسم الحناوي، الرئيس التنفيذي لشركة إلكترولكس مصر: "تم اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الوقائية والصحية لتحقيق عنصر الأمن والسلامة لجميع العاملين على مستوى الشركة على مدار ساعات العمل؛ بحسب الييان.

وأكد على وجود رقابة مستمرة من إدارة الشركة لرصد أي حالة مخالفة لتعليمات الوقاية، بما يضمن التحقق الكامل من تنفيذ الإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة جميع العاملين ولدفع عجلة الإنتاج وضمان توفر المنتجات التي تصنف بكونها ضروروية لجميع مستهلكينا بأفضل جودة في ظل أزمة كورونا".

كما أشار الرئيس التنفيذي لشركة إلكترولكس مصر إلى أن الشركة قررت تقديم خصم خاص على كل منتجات الشركة لكل المنتمين إلى الجهاز الصحي من أطباء وصيادلة وممرضين وذلك من تاريخه وحتى نهاية شهر مايو القادم.