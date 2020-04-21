أكثر الكلمات إنتشاراً

انهيار النفط الأمريكي شم النسيم فيروس كورونا مسلسلات رمضان حظر التجوال رمضان 2020 إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب الطقس

تأجيل معرض إكسبو دبي 2020 لمدة عام

04:38 م الثلاثاء 21 أبريل 2020
تأجيل معرض إكسبو دبي 2020 لمدة عام

معرض إكسبو دبي 2020

القاهرة- وكالات:

أوصت اللجنة التنفيذية للمكتب الدولي للمعارض، بتأجيل معرض إكسبو دبي لمدة عام.

ودعت اللجنة الدول الأعضاء للتصويت عن بُعد خلال الفترة من 24 وحتى 29 أبريل الجاري على توصية اللجنة التنفيذية لتأجيل معرض إكسبو دبي 2020، ليقام رسميًا من 1 أكتوبر 2021 إلى 31 مارس 2022، حسبما ذكرت صحيفة الاتحاد الإماراتية اليوم.

وفي أول الشهر الجاري قال المكتب الدولي للمعارض إن الإمارات اقترحت تأجيل معرض إكسبو 2020 دبي إلى أكتوبر 2021 في ضوء تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.

وإكسبو معرض كبير للأعمال والفعاليات الثقافية يقام كل خمس سنوات في مدينة يختارها المكتب الدولي للمعارض ومقره باريس.

وقال المكتب إن الإمارات تقترح الآن إقامة المعرض في الفترة من أول أكتوبر2021 إلى 31 مارس 2022.

معرض إكسبو دبي 2020 دبي فيروس كورونا

الخبر التالى:

وزارة التخطيط: زيادة الاستثمارات الحكومية العام المقبل لتعويض تراجع القطاع الخاص بسبب كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 3333

    عدد المصابين

  • 821

    عدد المتعافين

  • 250

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 2478634

    عدد المصابين

  • 651736

    عدد المتعافين

  • 170389

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:البرلمان يوافق على تعديل قانون الطوارئ لمواجهة جائحة فيروس كورونا