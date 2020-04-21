تأجيل معرض إكسبو دبي 2020 لمدة عام

القاهرة- وكالات:

أوصت اللجنة التنفيذية للمكتب الدولي للمعارض، بتأجيل معرض إكسبو دبي لمدة عام.

ودعت اللجنة الدول الأعضاء للتصويت عن بُعد خلال الفترة من 24 وحتى 29 أبريل الجاري على توصية اللجنة التنفيذية لتأجيل معرض إكسبو دبي 2020، ليقام رسميًا من 1 أكتوبر 2021 إلى 31 مارس 2022، حسبما ذكرت صحيفة الاتحاد الإماراتية اليوم.

وفي أول الشهر الجاري قال المكتب الدولي للمعارض إن الإمارات اقترحت تأجيل معرض إكسبو 2020 دبي إلى أكتوبر 2021 في ضوء تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.

وإكسبو معرض كبير للأعمال والفعاليات الثقافية يقام كل خمس سنوات في مدينة يختارها المكتب الدولي للمعارض ومقره باريس.

وقال المكتب إن الإمارات تقترح الآن إقامة المعرض في الفترة من أول أكتوبر2021 إلى 31 مارس 2022.