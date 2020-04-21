التخطيط: توقعات موديز تؤكد صحة تقديرات الحكومة لنمو الاقتصاد هذا العام

قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط، إن اتساق توقعات وكالة موديز العالمية للتنصيف الائتماني مع ما أصدرته الحكومة من توقعات بتحقيق الاقتصاد المصري نموا بنسبة 4.4% بنهاية العام المالي الحالي، والذي ينتهي نهاية يونيو المقبل، يؤكد صحة توقعات الحكومة المصرية والمبنية على أسس علمية.

وأضافت الوزيرة في بيان للوزارة اليوم الثلاثاء، أن النهج الإصلاحي للحكومة أدى إلى خفض المخاطر الاقتصادية لأزمة فيروس كورونا الحالية والتي تعرضت لها كل دول العالم وحققت انهيارات اقتصادية في أقوى اقتصادات بالعالم.

وذكرت أن المؤسسات العالمية تتحدث عن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري في الحفاظ على معدلات النمو الاقتصادي في ظل الأزمة الحالية لفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت السعيد أن الدولة المصرية تتخذ التدابير والإجراءات اللازمة للحفاظ على المواطنين من تداعيات الموقف الحالي، مؤكدة اهتمام الدولة بالمواطن في المقام الأول.

وأشارت إلى أن الدولة وضعت عددا من السيناريوهات للتعامل مع تلك الأزمة وفقا لعمقها ومدتها، كما تعمل حاليا على دعم القطاعات المختلفة والتي من الممكن أن تصبح تلك الأزمة فرصة لنموها وليس تحديا فقط كقطاع الصناعة حيث استهداف تنشيط حركة الصناعة المحلية.

وكانت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أوضحت أن تقديرات الدولة المصرية لمعدل النمو للعام المالي الحالي أنه سيحقق نسبة 4.2%، بما يتوقف على معدلات نمو القطاعات ومصادر النمو المختلفة ونصيب كل قطاع فى النمو.