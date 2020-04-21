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47 % تراجعًا في دعم المواد البترولية في موازنة العام المالي المقبل

03:25 م الثلاثاء 21 أبريل 2020
47 % تراجعًا في دعم المواد البترولية في موازنة العام المالي المقبل

الوقود

كتبت- ياسمين سليم:

أظهرت بيانات البيان التحليلي لمشروع موازنة العامة خلال العام المالي المقبل تراجع دعم المواد البترولية بنسبة 46.8% مقارنة بمخصصات العام المالي الجاري.

وخصصت الحكومة دعمًا بقيمة 28.1 مليار جنيه للمواد البترولية خلال العام المالي المقبل، مقارنة بموازنة العام الجاري 52.9 مليار جنيه.

وفي يونيو الماضي قررت الحكومة تطبيق آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية، من خلال معادلة لربط سعر الوقود بأسعار البترول العالمية وسعر الصرف العالمي، ومراجعة السعر كل 3 أشهر وفقًا لتغير هذه العوامل.

ويعني هذا رفع الدعم نهائيًا عن بعض أسعار الوقود، لكن لا تزال الحكومة تدعم بعض الأسعار مثل البوتوجاز.

ويعقد مجلس النواب اليوم جلسة للاستماع للبيان المالي لموازنة العام المالي المقبل وخطة الحكومة الاقتصادية خلال العام المقبل.

الوقود دعم المواد البترولية موازنة العام المالي الحكومة المصرية

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