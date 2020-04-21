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"أون لاين".. الاتصالات تعقد ورشة عمل للقادة الحكوميين عن التحول الرقمي

03:02 م الثلاثاء 21 أبريل 2020
"أون لاين".. الاتصالات تعقد ورشة عمل للقادة الحكوميين عن التحول الرقمي

وزير الاتصالات

كتب- علاء حجاج:

عُقدت اليوم الثلاثاء، ورشة عمل للقيادات التنفيذية بالحكومة المصرية تحت عنوان "التحول الرقمي للقادة الحكوميين"، والتي تم تنفيذها عبر تقنية التعليم عن بُعد، بالتعاون مع مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات "SECC" بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا".

وبحسب بيان من وزارة الاتصالات اليوم، تأتي الورشة في إطار جهود الوزارة لتطوير وبناء قدرات العاملين والقيادات التنفيذية بالحكومة المصرية.

وتستهدف الورشة نشر مفاهيم التحول الرقمي والتمكين الرقمي وكيفية الاستفادة من (البيانات الضخمة، الذكاء الاصطناعي، إنترنت الأشياء، البلوك تشين) في تطوير الأعمال داخل بيئة العمل الحكومية.

وتعكس الورشة رؤية الدولة المصرية في تحقيق التحول الرقمي، والمتمثلة في بناء مصر الرقمية التي لا تقتصر فقط على رقمنة الخدمات الحكومية، ولكن تشمل حوكمة أنشطة الحكومة وتطوير أدائها، وإدارة السياسات بالمعلومات.

كما تتضمن هذه الرؤية توفير كافة الركائز الداعمة لعمليات التحول الرقمي، بما يضمن جودة واستمرارية وتميز الخدمات المقدمة للمواطنين.

وضمت الورشة مشاركة واسعة من العديد من القيادات العليا والإشرافية من وزارات الطيران المدني، والتضامن الاجتماعي، والكهرباء، والهجرة، والصحة، والزراعة، اولاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى محافظات الوادي الجديد، والإسكندرية، والشرقية، وقنا، والقليوبية، والفيوم.

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