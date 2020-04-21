بيبسيكو مصر: توجيه حملة بيبسي في رمضان لدعم المتضررين من كورونا

كتبت- شيماء حفظي:

قال محمد شلباية، رئيس مجلس إدارة مجموعة بيبسيكو مصر، إن الشركة ستحول حملتها الدعائية خلال شهر رمضان المقبل لدعم المتضررين من أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) من العمالة غير الدائمة.

وأضاف في مؤتمر صحفي عن بعد اليوم الثلاثاء أن "حملات بيبسي تتمحور حول اللمة، هذا العام اللمة مختلفة فهي تركو على مساعدة العمالة اليومية، بالتركيز مع بنك الطعام، والتعاون مع مؤسسة بيبسيكو، خلال شهر رمضان".

وأعلنت الشركة اليوم، عن مبادرة لتوصيل وجبات لـ 2 مليون مصري من المتضررين من أزمة كورونا، من العمالة غير المنتظمة، من خلال مؤسسة بيبسكو للتنمية وبنك الطعام المصري.

وقال محسن سرحان، الرئيس التنفيذي بنك الطعام، إنه هناك آلية لاختيار الفئة الأكثر احتياجا للمساعدة بسبب الأزمة، وذلك من خلال التعاون مع الجميعات الأهلية الصغيرة التي في قلب المجتمع، التي تعمل معها المؤسسة.

"طلبنا من الجميعات ترشيح حالات الأكثر احتياجا، ويتم الاتصال بالحالات بعد تقديم الخدمة،.. تمكنا من خدمة 2 مليون مصري في 27 يوما، لكن الأمور مازالت تحتاج لدعم أكبر" بحسب سرحان.

وقال إن حجم العمالة المتضررة، يبلغ نحو 5 ملايين، وهو يستدعي تضافر كافة الجهود من المجتمع والقطاع الخاص لتخفيف أثار الأزمة.

وقال شلباية، إن بيبسيكو مصر، أتاحت إمكانية العمل من المنزل للعاملين في المقر الرئيسي، كما أوقفنا دوري بيبسي للمدارس، والفصول التعليمية، مع استمرار الدعم الموجه لأكثر من 6 آلاف عائلة من خلال توفير المطهرات.

وأوضح أن الشركة لديها 14 ألف موظف و 9 مصانع و50 مستودع، قللنا عدد الركاب في الأتوبيسات التي تنقل العمالة، ويتم الكشف على العمال قبل دخولهم المصنع، كما تم إعطاء إجازات للحوامل، وأصحاب الأمراض المزمنة، دون مخاطرة بالعمال، ووفقا لإجراءات وتوصيات منظمة الصحة العالمية.