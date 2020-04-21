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تراجع البورصات الخليجية والعربية بعد انهيار أسعار البترول

02:08 م الثلاثاء 21 أبريل 2020
تراجع البورصات الخليجية والعربية بعد انهيار أسعار البترول

البورصات الخليجية والعربية

كتبت- شيماء حفظي:

تراجعت البورصات العربية الخليجية، مع نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، في أول جلسة بعد التراجع الكبير لأسعار النفط والخام الأمريكي، مساء أمس.

وانخفضت البورصة السعودية بنسبة 1.6% خلال تعاملات اليوم، كما هبطت بورصة مصر بنسبة 2.7%.

وهبط سوق دبي المالي بنحو 3.3 % وبورصة أبو ظبي بنسبة 2.7%، وبورصة قطر بنسبة 1.4%.

وكانت أسعار خام تكساس هوت أمس، مع اقتراب نهاية فترة تداول عقود مايو، حتى سجلت أسعارا سالبة، كما تراجع سعر خام برنت بنسبة 0.6% خلال تعاملات اليوم.

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