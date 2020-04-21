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البورصة تواصل الهبوط بنهاية التعاملات.. ومؤشرها الرئيسي يتراجع 2.75%

02:07 م الثلاثاء 21 أبريل 2020
البورصة تواصل الهبوط بنهاية التعاملات.. ومؤشرها الرئيسي يتراجع 2.75%

أرشيفية

كتبت- شيرين صلاح:

هبط المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 مع نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء بنسبة 2.75% إلى مستوى 9874 نقطة.

وانخفض مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.19%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.06%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 586.8 مليون جنيه، وتعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 67.4 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة 654.2 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 هبط مع نهاية تعاملات الخميس الماضي بنسبة 1.8% إلى مستوى 10154 نقطة، وسط ضغوط من مبيعات أجنبية.

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