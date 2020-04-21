بعد انهيار الخام الأمريكي.. ماذا حدث لأسعار البترول في 2020؟ (جرافيك تفاعلي)

كتب- مصطفى عيد:

أظهرت بيانات شبكة بلومبرج، تراجع سعر خام البترول "برنت" خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 16% ليفقد نحو 4 دولارات من قيمته.

ووفقا لبيانات بلومبرج، انخفض سعر برميل خام برنت في الثانية عشرة والنصف ظهرا اليوم بتوقيت القاهرة إلى مستوى نحو 21.5 دولار، وذلك بعد أن ارتفع قليلا من أقل مستوى سجله خلال الجلسة عند 18.6 دولار.

ويأتي ذلك بعد يوم من انهيار أسعار خام البترول الأمريكي بنحو 300% ليتم تداول عقوده بالسالب للمرة الأولى في تاريخه مسجلا نحو -37 دولارا لعقود مايو أمس.

وتشهد أسعار البترول العالمية انخفاضا كبيرا منذ بداية العام الحالي خاصة خلال الشهرين الأخيرين، مع تراجع شديد في الطلب بسبب تداعيات أزمة انتشار كورونا المستجد، وزيادة المعروض بسبب حرب أسعار بين السعودية وروسيا.

ورغم عقد أوبك بقيادة السعودية ومنتجين آخرين بقيادة روسيا اتفاقا تاريخيا هذا الشهر لخفض إنتاج النفط بنحو 10 ملايين برميل يوميا، فإن الأسعار عادت هبوطها بعد ارتفاع مؤقت مع أنباء ضغوط الرئيس الأمريكي على الجانبين السعودي والروسي لعقد الصفقة.

ويرى خبراء أن عودة أسعار البترول للهبوط رغم اتفاق خفض الإنتاج يرجع إلى أن هذا الاتفاق لم يكن كافيا للدرجة التي تؤثر على الأسعار، وذلك بسبب زيادة كبيرة في المعروض عن الطلب أيضا رغم خفض الإنتاج.

وتبني وزارة المالية في مصر تقديراتها لبنود الموازنة المتعلقة بالبترول والوقود، بناءً على تطورات أسعار خام برنت، والذي يؤثر في تسعير المواد البترولية في مصر أيضا.

ويرصد مصراوي في الجراف التفاعلي التالي تطور أسعار خام البترول "برنت"، خلال أول 4 أشهر من العام الجاري، بحسب بيانات بلومبرج.