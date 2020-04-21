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أسعار الذهب في مصر تعاود الصعود خلال تعاملات الثلاثاء

01:16 م الثلاثاء 21 أبريل 2020
أسعار الذهب في مصر تعاود الصعود خلال تعاملات الثلاثاء

أسعار الذهب

كتبت- شيرين صلاح:

عادت أسعار الذهب في السوق المحلي للارتفاع، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستوياتها أمس، وذلك تأثرا بارتفاع أسعار المعدن عالميا أمس، رغم عودتها للتراجع اليوم.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع اليوم إلى 735 جنيها 732 جنيها، أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم نحو 630 جنيها، وسعر الجرام عيار 24 نحو 840 جنيها، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 5880 جنيها.

ويأتي ذلك بعد ارتفاع الأسعار العالمية أمس بنحو 12.8 دولار بنسبة 0.76%، حيث وصل سعر الأوقية بنهاية التعاملات إلى 1695.7 دولار.

وبحسب بيانات وكالة بلومبرج، عادت أسعار الذهب العالمية للتراجع خلال تعاملات اليوم، حيث شهد سعر الأوقية اليوم انخفاضا بنحو 18.9 دولارا بنسبة 1.21%، مقارنة بنهاية تعاملات أمس.

وسجل سعر الأوقية 1676 دولارا في الساعة الثانية عشرة و40 دقيقة ظهر اليوم بتوقيت القاهرة.

أسعار الذهب جرام الذهب عيار18 عيار24 عيار21

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