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أسعار البترول العالمية تهبط 24% مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

11:44 ص الثلاثاء 21 أبريل 2020
أسعار البترول العالمية تهبط 24% مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

أسعار البترول

القاهرة- وكالات:

هوى خام برنت لعقود شهر يونيو بنسبة اقتربت من 24% ليصل إلى 19.28 دولار للبرميل، مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، بحسب بيانات وكالة بلومبرج.

فيما ارتفع خام غرب تكساس "نايمكس" إلى 1.86 دولار، بعدما كان قد أغلق في الأسواق الأمريكية أمس على رقم سالب لأول مرة في التاريخ.

ويأتي السبب الأساسي لتراجع أسعار النفط، مع عدم وجود مشتري للبترول في ظل فائض كبير من الخام في السوق العالمي، وبسبب امتلاء مخازن البترول في الولايات المتحدة الأمريكية بعد أن توسعت في عمليات التخزين للاستفادة من انخفاض السعر العالمي.

كما أن الأمر يرجع إلى أن المضاربين في عقود البترول لم يجدوا مشتري لعقود شهر مايو التي تنتهي اليوم، فقاموا ببيعها بأي سعر، حتى لا يتحملوا عبء تخزين البترول.

ويخص خام غرب تكساس "نايمكس" النفط الأمريكي فقط، ويختلف تمامًا عن خام برنت الأوسع انتشارًا والمؤثر أكثر في سوق النفط العالمي.

أسعار البترول انهيار النفط الأمريكي انخفاض أسعار البترول الولايات المتحدة الأمريكية

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